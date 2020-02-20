الجيش: القوات الجوية نفذت الثلثاء تمرينا مشتركا بين سرب طوافات البوما وفرقاطة ألمانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ "القوات الجوية نفّذت بتاريخ 18 شباط 2020، تمرينًا مشتركًا بين سرب طوافات البوما والفرقاطة الألمانية "k130 Corvette Ludwigshafen" العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك في إطار تعزيز قدراتها على تنفيذ مهمّات الحماية والتدخّل السريع والبحث والإنقاذ داخل المياه الإقليمية".
وأوضحت أنّ "هذا التمرين يأتي تنفيذًا لخطّة قيادة الجيش في تعزيز التعاون الجوّي والبحري ضمن إطار زيادة القدرات العملانيّة لحماية المياه الإقليميّة والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة، تزامنًا مع بدء عمليّات التنقيب عن الغاز والبترول".
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