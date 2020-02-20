سليمان: لإجراءات رقابية تمنع التلاعب بالأسعار وأهل عكار أولى بالمواد الأولية من تجارات البعض

طالب النائب ​محمد سليمان​، خلال زيارته عائلة أحمد محمد توفيق في بلدة تلحياة في ​سهل عكار​ معزيًا، بـ"ضرورة إجراء تحقيق شفّاف يوضح ملابسات الحادثة والأسباب الّتي أدّت إلى ​إطلاق النار​ ومحاسبة الفاعلين وسوقهم إلى العدالة".

كما لفت سليمان بعد جولة في سهل عكار، التقى خلالها عددًا من فاعليّات المنطقة، إلى "أنّنا نمرّ اليوم في مرحلة بالغة الخطورة، تتطلّب من هذه ​الحكومة​ التعامل بدقّة مع متطلبات الناس وخصوصًا الحياتيّة منها، والّتي تمسّ لقمة عيشهم".

وجدّد مطالبته بضرورة "اتخاذ إجراءات رقابيّة تمنع التلاعب بالأسعار وخصوصًا السلع الأساسيّة والمواد الاستهلاكيّة الحياتيّة"، داعيًا كلّ ​القوى الأمنية​ إلى "التشدّد في منع المخالفات ووقف التهريب الحاصل على مواد ​الطاقة​، ولا سيما ​الغاز​ المفقودة في كلّ عكار منذ أكثر من أسبوع والمحتكَرة من بعض الشركات والتجار والمهرّبين". وأكّد أنّ "أهل عكار أولى بالغاز والمواد الأولية من تجارات البعض واحتكارهم للسلع".