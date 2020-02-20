طالب النائب محمد سليمان، خلال زيارته عائلة أحمد محمد توفيق في بلدة تلحياة في سهل عكار معزيًا، بـ"ضرورة إجراء تحقيق شفّاف يوضح ملابسات الحادثة والأسباب الّتي أدّت إلى إطلاق النار ومحاسبة الفاعلين وسوقهم إلى العدالة".
كما لفت سليمان بعد جولة في سهل عكار، التقى خلالها عددًا من فاعليّات المنطقة، إلى "أنّنا نمرّ اليوم في مرحلة بالغة الخطورة، تتطلّب من هذه الحكومة التعامل بدقّة مع متطلبات الناس وخصوصًا الحياتيّة منها، والّتي تمسّ لقمة عيشهم".
وجدّد مطالبته بضرورة "اتخاذ إجراءات رقابيّة تمنع التلاعب بالأسعار وخصوصًا السلع الأساسيّة والمواد الاستهلاكيّة الحياتيّة"، داعيًا كلّ القوى الأمنية إلى "التشدّد في منع المخالفات ووقف التهريب الحاصل على مواد الطاقة، ولا سيما الغاز المفقودة في كلّ عكار منذ أكثر من أسبوع والمحتكَرة من بعض الشركات والتجار والمهرّبين". وأكّد أنّ "أهل عكار أولى بالغاز والمواد الأولية من تجارات البعض واحتكارهم للسلع".
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: لإجراءات رقابية تمنع التلاعب بالأسعار وأهل عكار أولى بالمواد الأولية من تجارات البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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