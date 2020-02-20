نقولا لجنبلاط: ما يحصل من شتائم ضدّ الرأي الآخر ليس من شيم أهل الجبل

علق النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أحداث اليوم أمام ​مصرف لبنان​ قائلًا: "هذا ما تريده سعادة الحاكم من خلال بعض الأزلام المدفوعين من قبلك لتوتير الأجواء، والهروب من المحاسبة".

وتوجه الى رئيس رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ قائلا: "وليد بيك ما يحصل من شتائم ضدّ الرأي الآخر ليس من شيم أهل الجبل، ولا بني معروف الذين نجلّهم. شكرًا وليد بيك". ​​​​