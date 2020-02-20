نقولا لجنبلاط: ما يحصل من شتائم ضدّ الرأي الآخر ليس من شيم أهل الجبل

علق النائب السابق نبيل نقولا، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أحداث اليوم أمام مصرف لبنان قائلًا: "هذا ما تريده سعادة الحاكم من خلال بعض الأزلام المدفوعين من قبلك لتوتير الأجواء، والهروب من المحاسبة".
وتوجه الى رئيس رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قائلا: "وليد بيك ما يحصل من شتائم ضدّ الرأي الآخر ليس من شيم أهل الجبل، ولا بني معروف الذين نجلّهم. شكرًا وليد بيك".
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