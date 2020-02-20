وصل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​ والنائب ​وائل أبو فاعور​ الى ​شارع الحمرا​ لتهدئة الأمور والعمل على إعادة أنصار "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" الى محيط شارع كليمنصو. وأعلن أبو فاعور ان رئيس الحزب وليد ​جنبلاط​ طلب من "جميع الشباب التوجه الى منزله"، مؤكدا "أننا نشكر حماستهم ومحبتهم وتضامنهم". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: جنبلاط يطلب من جميع مناصريه التوجه الى منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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