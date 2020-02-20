أبو الحسن: بحكمة وليد جنبلاط والشبان تتجه الأمور إلى الهدوء

أكّد عضو "​​اللقاء الديمقراطي​​" النائب ​​هادي أبو الحسن​​، انه بـ"حكمة النائب السابق ​وليد جنبلاط​ والشبان تتجه الأمور إلى الهدوء، وعلى من يستغل الحراك لتسجيل مواقف سياسية أن يعي أن السلم الأهلي هو المهم، والمطلوب من كل القوى السياسية ان يكونوا حريصين على الامن والاستقرار في البلد"، داعياً الى "الهدوء والروية"، لافتاً الى اننا "لا نريد تخريب الوطن نتيجة بعض التصرفات التي تهيمن عليها الرعونة".

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