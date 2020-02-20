قائد اليونيفيل ترأس الاجتماع الثلاثي: للحد من نطاق أي سوء فهم يمكن أن يسبب توترات

ذكرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في ​لبنان​ (​اليونيفيل​)، في بيان، أنّ "رئيس بعثة "اليونيفيل" قائدها العام اللواء ستيفانو دل كول ترأس الإجتماع الثلاثي العسكري، في موقع الأمم المتحدة في ​رأس الناقورة​"، موضحةً أنّ "المناقشات ركّزت على الوضع على طول ​الخط الأزرق​ والانتهاكات الجويّة والبريّة، بالإضافة إلى قضايا أُخرى تدخل في نطاق ولاية "اليونيفيل" بموجب قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701".

وركّز دل كول على "أنّني أقدّر عمل الجهات الإيجابي مع "اليونيفيل"، الّذي أسهم في استمرار الاستقرار على طول الخط الأزرق، في ظلّ السياق الإقليمي المضطرب"، داعيًا الجهات إلى "زيادة استخدام آليّات الاجتماع الثلاثي والارتباط الّتي تضطلع بها "اليونيفيل"، لمعالجة أي قضية أو هاجس من أجل الحدّ من نطاق أي سوء فهم يمكن أن يسبّب توترات أو حوادث".

وكرّر دعوتهم إلى "إبلاغ "اليونيفيل" بشكل مسبق وكاف عن جميع الأنشطة المنوي القيام بها على طول الخط الأزرق".