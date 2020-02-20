ذكرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان، أنّ "رئيس بعثة "اليونيفيل" قائدها العام اللواء ستيفانو دل كول ترأس الإجتماع الثلاثي العسكري، في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة"، موضحةً أنّ "المناقشات ركّزت على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجويّة والبريّة، بالإضافة إلى قضايا أُخرى تدخل في نطاق ولاية "اليونيفيل" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وركّز دل كول على "أنّني أقدّر عمل الجهات الإيجابي مع "اليونيفيل"، الّذي أسهم في استمرار الاستقرار على طول الخط الأزرق، في ظلّ السياق الإقليمي المضطرب"، داعيًا الجهات إلى "زيادة استخدام آليّات الاجتماع الثلاثي والارتباط الّتي تضطلع بها "اليونيفيل"، لمعالجة أي قضية أو هاجس من أجل الحدّ من نطاق أي سوء فهم يمكن أن يسبّب توترات أو حوادث".
وكرّر دعوتهم إلى "إبلاغ "اليونيفيل" بشكل مسبق وكاف عن جميع الأنشطة المنوي القيام بها على طول الخط الأزرق".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد اليونيفيل ترأس الاجتماع الثلاثي: للحد من نطاق أي سوء فهم يمكن أن يسبب توترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.