تجدد التوتر بين أنصار "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" و"التيار الوطني الحر" في شارع ​الحمرا​ وسط رمي الاشجار والحجارة، في حين تعمل عناصر ​مكافحة الشغب​ الى الفصل بين ​المتظاهرين​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد التوتر بين مناصري "التقدمي الاشتراكي "و"الوطني الحر" في الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.