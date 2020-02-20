التمييز نقضت حكم الإعدام بحق المتهم بقتل الدبلوماسية البريطانية

نقض رئيس الغرفة السابعة في ​محكمة التمييز​ القاضي جمال الحجار، حكم ​الإعدام​ الصادر في حق طارق حوشيه المتهم بقتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، التي عثر على جثتها في 16 كانون الأول 2017 على طريق ​المتن​ السريع، وهي في العقد الثالث من العمر ومقتولة خنقا بواسطة حبل رفيع. وعينت الجلسة الأولى في 5 آذار المقبل.

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