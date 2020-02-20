عقل: تعلمنا بمدرسة عون ونريد معرفة من حول الاموال للخارج وما اصلها

أكد عضو المجلس السياسي في "​​التيار الوطني الحر​​" المحامي ​وديع عقل، ان "المطلب من تظاهرة التيار واضح وهو معرفة الارقام داخل مصرف ​لبنان​، ومن حوّل الاموال الى خارج لبنان، وما اصل هذه الاموال فهل هي ناتجة من عملية الفساد او انها من عرق جبين الافراد، ومن المعيب جداً ان يقف المواطن اللبناني، امام البنوك ويشحد من امواله"، لافتاً الى انهم "قاموا بتهريب الاموال، والوقت بدأ يضيق على الجميع وعندما علموا ان التيار الوطني الحر سينزل الى الشارع للتظاهر امام المصرف قام الحاكم بنشر بيان يؤكد من خلاله انه سينشر الارقام خلال الايام القادمة".

وأوضح عقل، ان "الجميع ينتظر كشف كل الاسماء المتورطة بهذا الامر، وليس فقط من تاريخ 17 تشرين، ونريد معرفة كيف خرجت هذه الاموال، وهذه الاموال ليست مخفية على أحد، ونحن اليوم نتواجد امام المصرف لنعاهد الجميع اننا مستمرون، ونحن نسامح كل من عرقل وصول الافراد، ونحن هنا من اجلنا ومن اجلهم، ونحن درسنا وتعلمنا بمدرسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وسنتابع تحركاتنا الشعبية والقانونية، والقضائية، و​الشعب اللبناني​ لن يجوع بتاتاً فالكرامة أكبر بكثير من الاموال المهربة".