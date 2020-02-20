نجم من أمام مصرف لبنان: نتمنى من الجميع النظر بإيجابية الى هذا التحرك

لفتت نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​​مارتين نجم​، في تصريح خلال التحرك الذي ينفذه التيار أمام ​مصرف لبنان​، الى أن "البعض من الشارع الآخر حاولوا النزول الى الشارع إلا أن الأمنية أمنت الحماية لحقنا بالتعبير عن الرأي"، مشيرة الى أن "برنامج هذا التحرك سيستكمل عندما يتم تسهيل مرور الوافدين الى هنا والذين تأخر وصولهم بسبب عرقلة حصلت على الطريق".

وشددت نجم على أنه "بوجود ​القوى الأمنية​ لا نخاف من تطور الأمور ونتمنى من الجميع النظر بإيجابية الى هذا التحرك"، مؤكدة أنه "لا شيء يمكن أن يستفزنا وكل فريق سياسي لديه حق التعبير عن رأيه دون إيذاء الفريق الآخر".