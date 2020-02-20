الجيش تسلّم 14 آلية نوع "لاند روفر" مقدّمة كهبة من السلطات الأسترالية

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أُقيم حفل تسلّم 14 آليّة نوع "لاند روفر" مقدّمة كهبة من السلطات الأسترالية للجيش اللبناني، في اللواء اللوجستي- ثكنة يوسف الأسطا- كفرشيما، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثِّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأسترالية في لبنان Rebekah GRINDLAY، إلى جانب عدد من الضباط.
ولفت العميد الركن نصر في كلمة ألقاها إلى أنّها "ليست هذه المرّة الأولى الّتي تبادر فيها دولة أستراليا الصديقة إلى دعمنا، وهذا جانب من جوانب العلاقات المميّزة والتاريخيّة بينها وبين لبنان، والّتي تشمل شعبي البلدين، والثقافة والقيم الإنسانية والحضارية المشتركة بينهما".
في الختام، تلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم قائد الجيش، وسلّمه إلى السفيرة الأسترالية وقدّم لها درع الجيش التذكاري.
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