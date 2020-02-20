الجيش: توقيف شخصين في وادي الزينة والضاحية الجنوبية لقيامهما بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في ​وادي الزينة​، المدعو "ح. خ" أحد أبرز المطلوبين بمذكرات توقيف عدّة، منها تأليف عصابة مسلّحة، تهريب أشخاص، ​إطلاق نار​، نقل أسلحة حربية، حجز حرّية مقابل فدية مالية، تبييض أموال، إتجار بالبشر، قتل أشخاص و​محاولة قتل​ آخرين بعد تهديدهم، إقامة غير مشروعة، دخول البلاد خلسة والاتجار ب​المخدرات​"، لافتةً إلى أنّه "تتمّ المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة".

وأوضحت في بيان، أنّ "دورية أُخرى من المديرية المذكورة أوقفت في منطقة ​الضاحية الجنوبية​، السوري "م. م" على متن ​دراجة نارية​ مسروقة، لقيامه بأعمال سلب بالقوّة والإحتيال على المواطنين في مناطق خلدة و​الشويفات​ و​طريق المطار​، ولإقدامه على ترويج عملة مزوّرة لصالح تجار مخدرات". وذكرت أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".