الجيش: توقيف شخصين في وادي الزينة والضاحية الجنوبية لقيامهما بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في وادي الزينة، المدعو "ح. خ" أحد أبرز المطلوبين بمذكرات توقيف عدّة، منها تأليف عصابة مسلّحة، تهريب أشخاص، إطلاق نار، نقل أسلحة حربية، حجز حرّية مقابل فدية مالية، تبييض أموال، إتجار بالبشر، قتل أشخاص ومحاولة قتل آخرين بعد تهديدهم، إقامة غير مشروعة، دخول البلاد خلسة والاتجار بالمخدرات"، لافتةً إلى أنّه "تتمّ المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة".
وأوضحت في بيان، أنّ "دورية أُخرى من المديرية المذكورة أوقفت في منطقة الضاحية الجنوبية، السوري "م. م" على متن دراجة نارية مسروقة، لقيامه بأعمال سلب بالقوّة والإحتيال على المواطنين في مناطق خلدة والشويفات وطريق المطار، ولإقدامه على ترويج عملة مزوّرة لصالح تجار مخدرات". وذكرت أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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