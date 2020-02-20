لفتت نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​مارتين نجم​، في تصريح من أمام ​مصرف لبنان​ الى أن "التحرك اليوم هو خطوة من سلسلة خطوات ونحن سنواكب الموضوع في الشارع واعلاميا وقضائيا"، مشيرة الى أن "الجميع في التيار على أعلى جهوزية وننظر الى الأمام لأننا بحاجة الى أن نقف بمطلب موحد لدنافع عن وجودنا وعن أموال أصغر مودع"، متمنية على مناصري التيار "البقاء بشارع المصرف لتنظيم الخروج حتى لا يحصل أي فوضى أو تصادم".

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كانت هذه تفاصيل خبر نجم تمنت على مناصري التيار البقاء في شارع المصرف حتى لا يحصل أي تصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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