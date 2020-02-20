الخارجية المصرية: دول اوروبا لن تكون بمنأى عن نقل الارهابيين من سوريا لليبيا

أكدت ​وزارة الخارجية المصرية​، في بيان، ان "بعض الدول تواصل دعم للجماعات الإرهابية وإتاحتها منابر لنشر أفكارها المتطرفة وتوفير التمويل والملاذ الآمن لها، وان ظاهرة ​التطرف​ تتصاعد على الساحة الدولية بالتزامن مع تزايد القدرات التكنولوجية والتنظيمية للجماعات الإرهابية وهو ما أصبحت معه قادرة على شن هجماتها في شتى أنحاء ​العالم​".

وأشارت الوزارة إلى "عملية نقل العناصر الإرهابية، لاسيما من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​"، محذرا من "التداعيات الخطيرة لذلك في ​شمال أفريقيا​، وهو ما لن تكون الدول الأوروبية بمنأى عنه".