أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، ان "بعض الدول تواصل دعم للجماعات الإرهابية وإتاحتها منابر لنشر أفكارها المتطرفة وتوفير التمويل والملاذ الآمن لها، وان ظاهرة التطرف تتصاعد على الساحة الدولية بالتزامن مع تزايد القدرات التكنولوجية والتنظيمية للجماعات الإرهابية وهو ما أصبحت معه قادرة على شن هجماتها في شتى أنحاء العالم".
وأشارت الوزارة إلى "عملية نقل العناصر الإرهابية، لاسيما من سوريا إلى ليبيا"، محذرا من "التداعيات الخطيرة لذلك في شمال أفريقيا، وهو ما لن تكون الدول الأوروبية بمنأى عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية المصرية: دول اوروبا لن تكون بمنأى عن نقل الارهابيين من سوريا لليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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