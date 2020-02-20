نشرت وسائل إعلام عراقية، وثيقة صادرة من ​وزارة الداخلية​ تتضمن "تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية، ومنع دخول الوافدين منها ومقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين الى العراق بعد رصد حالات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.