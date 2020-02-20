الخارجية القطرية: نستنكر عدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة

أبدت وزارة الخارجية القطرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أسفها واستنكارها، لعدم منح السعودية، تصريح دخول لوزيرة الصحة حنان الكواري، لحضور الاجتماع الذي دعت له الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل التعامل الوقائي مع فيروس كورونا الجديد".
وأوضحت الوزارة انه "طالما ادعت السعودية بأن منظومة التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجئ بها وقد سيست قطاعاً إنسانياً تتطلب الحكمة ضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية"، داعية السعودية بـ"ضرورة الاضطلاع بدورها كدولة مقر لمجلس التعاون الخليجي بحياد ومهنية".
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