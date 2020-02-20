الخارجية القطرية: نستنكر عدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة

أبدت ​وزارة الخارجية القطرية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أسفها واستنكارها، لعدم منح ​السعودية​، تصريح دخول لوزيرة ​الصحة​ حنان الكواري، لحضور الاجتماع الذي دعت له الأمانة العامة ل​مجلس التعاون الخليجي​ من أجل التعامل الوقائي مع ​فيروس كورونا​ الجديد".

وأوضحت الوزارة انه "طالما ادعت السعودية بأن ​منظومة​ التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر ب​الأزمة​ الخليجية، لنتفاجئ بها وقد سيست قطاعاً إنسانياً تتطلب الحكمة ضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية"، داعية السعودية بـ"ضرورة الاضطلاع بدورها كدولة مقر لمجلس التعاون الخليجي بحياد ومهنية".