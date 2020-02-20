شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 لقاءات.. دعم مصر يواصل حواراه المجتمعى لمناقشة قانون الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن ائتلاف دعم مصر مازال مستمرا فى حواره المجتمعى من أجل مناقشة قانون الإدارة المحلية نظرا لحساسيته.
وأوضح أحمد قنديل المستشار الإعلامي لرئيس ائتلاف دعم مصر أن القصبى أعلن عن لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية حيق بلغ عدد اللقاءات حتى الان 4 لقاءات بدءا من رؤساء الاحزاب والنقابات ومندوبى 20 وزارة معنية بالقانون وكان أخر تلك اللقاءات أمس مع المجلس القومى للمرأة .
وأضاف قنديل أن رئيس ائتلاف دعم مصر أكد حرصه على الاستماع بكافة الملاحظات من كافة الجهات حتى يخرج قانون متوافق عليه الجميع مشيرا أن هناك ملاحظات من عدة جهات منها ملاحظات وزارة المالية والتخطيط حول القانون وكذلك ملاحظات المجتمعات العمرانية منىحيث تنفيذ القانون وتبعيته .
وأضاف القصبى أن من ضمن الملاحظات التى ظهرت فى النقاش تفسير لفظ العامل حيث يحتاج لتوافق لفظى عليه من هو العامل وكذلك مقترح اكاديمية التدريب التى ذكرها القانون هل ستكون تابعة لوزارة التعليم العالى أم الادارة المحلية وكذلك نسبة التمثيل 50 % للعمال والفلاحين تحتاج لتفسير أوضح لتشمل عدة فئات أخرى حتى يتاح لهم المشاركة فى المحليات .
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