إزالة 15 حالة لتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في البياضية جنوب الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية بناحية المركز.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض على مساحة ١٩ قيراطًا و١٢ سهمًا، ضمن الموجة الـ15 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
قاد الحملة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، ونائبه عبد المحسن ربيع، في إطار تنفيذ تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتوجيهات القيادة السياسية في التصدي للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بكافة صورها وأشكالها.
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