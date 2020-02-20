بالصور- محافظ أسوان يبحث أوجه التعاون مع الوكالة الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، بالسيدة كورا جوتمان مدير برنامج مشروع دعم تشغيل الشباب بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، والمهندس عاطف ملاك نائب مدير البرنامج ، وشتيفن شيمكو خبير معلومات سوق العمل بالوكالة.

وأكد محافظ أسوان لوفد الوكالة الألمانية على تقديم المحافظة لكافة التسهيلات الممكنة لتحقيق مزيد من أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن ذلك يأتي ضمن أهداف الحكومة لربط التعليم بسوق العمل من خلال إنشاء فصول للطاقة الشمسية أو للأنشطة السياحية.

وقال المحافظ: "نأمل أن تشهد الفترة المقبلة عودة رحلات الطيران الألماني "الشارتر المباشر" إلى أسوان، لاستمتاع الشعب الألماني الصديق بالمقومات المتنوعة التى تمتلكها عاصمة الشباب الأفريقى والمشتى العالمي.

من جانبها أكدت كورا جوتمان، على أنه جرى بالفعل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية فى التخصصات المختلفة، والتى أثمرت عن استفادة 1776 طالبًا من برنامج تحسين جودة التعليم المزدوج ومخطط أن يصلوا إلى 3 آلاف طالب فى العام الدراسى المقبل، بجانب تدريب نحو ألف طالب فى القطاع السياحي بالفنادق والمطاعم، كما تم إضافة تخصصات جديدة مثل السكرتارية الطبية والتسويق وريادة الأعمال، علاوة على تدريب طلاب أقسام النجارة وأصحاب ورش الأثاث لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتهم، فضلاً عن تدريب العاملين فى مجال الحرف البيئية والمشغولات اليدوية.