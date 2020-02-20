ضبط ربة منزل متهمة بتعذيب ابنة زوجها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة صان الحجر، بالشرقية، اليوم الخميس، من ضبط ربة منزل؛ متهمة بتعذيب ابنة زوجها، طفلة عمرها 8 سنوات، بكيها بملعقة طعام كانت تقوم بتسخينها على النار.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بقيام "سمية. ش. م" ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، بتعذيب ابنة زوجها الطفلة "منة. ال. ال" 8 سنوات، والتسبب في إصابتها بحروق متعددة بأنحاء متفرقة بالجسد، حيث كانت تستخدم ملعقة طعام تقوم بتسخينها على النار وكي الطفلة بها.

وتبين أن الطفلة تعيش رفقة زوجة والدها، بعد انفصال والديها، حيث تزوجت والدة الطفلة وتركتها مع أبيها الذي تزوج من المتهمة.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1409 جُنح صان الحجر لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.