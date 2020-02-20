السيسى ونظيره البيلاروسي يتفقدان معرض مجلس الأعمال بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية صاحبه خلالها الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت مدينة الثقافة والفنون ومنشآت المدينة الرياضية والصالة المغطاة بها، وكنيسة ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي وما به من منشآت للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنطقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة على صحفته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للزيارة، موضحا أن الرئيس تفقد وضيفه، المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، بالعاصمة الإدارية بفندق الماسىة كابيتال، بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية، وضم المعرض بعض إنتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وعدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم".