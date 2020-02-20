مباحثات إماراتية هولندية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهياناليوم الخميس مع وزير خارجية هولندا ستيف بلوك ،سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلاوجهات النظر حول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها ليبيا واليمن وإيران.
على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة البلدين والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.
وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان
من جانبه أكد ستيف بلوك تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات منوهاً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في شتى المجالات.
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