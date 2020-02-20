دعت الأمم المتحدة كل الأعضاء ذات المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بها، لترشيح شخصيتين رجل وسيدة لنيل جائزة نيلسون مانديلا والذي أطلقتها الأمم المتحدة منذ خمس سنوات، حيث منحت الجائزة للمرة الأولى في عام 2015، لكل من رئيس البرتغال الأسبق جورج فيرناندو والسيدة الدكتورة هيلينا ندومي من ناميبيا.
ووجهت الأمم المتحدة خطابًا رسميًا لاتحاد المبدعين العرب ومؤسساته لترشيح شخصيتين لهذه الجائزة.
وقال الإعلامي أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب في تصريح اليوم الخميس - إن هذه الجائزة تمنح مرة كل خمس سنوات للشخصيات التي لها باع في مجال خدمة المجتمع والعمل التطوعي وخدمة الإنسانية، وأنشئت في أبريل 2014 ، واعتمد نظامها الأساسي في أبريل 2015.
وأضاف نور، أن اختيار الفائزين سيتم من خلال لجنة تابعة للأمم المتحدة يرأسها رئيس
وأوضح أحمد نور، أن اتحاد المبدعين العرب يدرس الٱن ملفات الشخصيات التي سيقوم بترشيحها لهذه الجائزة لهذا العام.
جدير بالذكر أن الاتحاد استلم بالفعل بعض ملفات لبعض الشخصيات المرموقة والرائدة على مستوى الوطن العربي وسوف يتم الإعلان عن الشخصيات المرشحة نهائيا فى وقت قريب بعد الانتهاء من عملية الاختيار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحده تدعو المبدعين العرب لترشيح شخصيتين لجائزة نيلسون مانديلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.