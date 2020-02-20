العراق: القوات الأمنية تدمر نفقين للإرهابيين قرب الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الخميس تدمير نفقين لـ"الارهابيين" قرب مدينة الموصل. وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ صولة نوعية من خلال قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ وأوكار الإرهابيين في جبال عطشانه على حدود مدينة الموصل"، مضيفا أنه بإسناد جوي تم تدمير نفقين اثنين بعد اكمال تفتيشهما.

(السومرية نيوز) العراقية - "إن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ صولة نوعية من خلال قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ وأوكار الإرهابيين في جبال عطشانه على حدود مدينة الموصل"، مضيفا أنه بإسناد جوي تم تدمير نفقين اثنين بعد اكمال تفتيشهما.

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