طعن رجل في مسجد بشمال لندن

قالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلا، الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.
وقالت الشرطة في بيان إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج منقبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى. ننتظر آخر مستجدات حالته. قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية أن "رجلافي السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".
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