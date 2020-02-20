موسكو: العقوبات الأمريكية ضد شركة "روسنفت تريدنج" لن تؤثر على التعاون مع فنزويلا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة "روسنفت تريدنج" الروسية (فرع شركة "روسنفت" التجاري في سويسرا) ، لن تؤثر على التعاون مع فنزويلا.

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية

- "هذه العقوبات لم ولن تتمكن من التأثير على النهج الروسي في الشؤون الدولية، بما في ذلك التعاون مع السلطات الشرعية في فنزويلا أو سوريا أو إيران أو أي دولة أخرى فيما يتعلق بالتعاون الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه القيود الأحادية الجانب".وأدرجت الإدارة الأمريكية - في وقت سابق - (فرع شركة "روسنفت" التجاري في سويسرا) ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو، ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا، وذلك لتعاون الشركة مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت "روسنفت" وإحدى شركاتها بتوريد النفط الفنزويلي إلى الأسواق الخارجية.