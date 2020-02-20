اليابان تكثف جهودها لمواجهة انتقادات بشأن تعاملها مع كورونا على السفينة الموبوءة

تكثف اليابان جهودها لمواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن استجابتها الطارئة لتفشي فيروس كورونا الجديد، لا سيما المتعلقة بتعاملها مع سفينة دايموند برنسس التي خضعت للحجر الصحي في ميناء قبالة يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اعترف بأن الحكومة تتخذ قرارات غير مسبوقة في التعامل مع الوباء.
وقال سوجا - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - "إنها المرة الأولى بالنسبة إلينا. لقد بذلنا قصارى جهدنا لمنع (تفشي العدوى)".
ويخضع قرار الحكومة بإبقاء آلاف الركاب وأفراد الطاقم محتجزين على متن السفينة للتدقيق والتمحيص، إذ يرى منتقدون إن هذا القرار أدى إلى زيادة خطر الإصابات الجماعية وإصابة أكثر من 600 حالة مؤكدة، ليصبح عدد
ومع نهاية الحجر الصحي أمس، شكك المنتقدون الآن في قرار اليابان بالسماح لمواطنيها على متن السفينة بالنزول والعودة إلى منازلهم بعد سلبية نتيجة الاختبارات للفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.
واختلف تعامل طوكيو عن الدول التي أرسلت رحلات جوية مستأجرة وأجلت مواطنيها من على متن السفينة. فعلى سبيل المثال، وضعت الولايات المتحدة مواطنيها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد عودتهم، وفعلت كوريا الجنوبية الشيء نفسه.
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