كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: الغاز والنفط أهداف أردوغان من التدخل في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الجيش الوطني الليبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصعيد الأزمة في طرابلس ومواصلة إرسال السلاح والإرهابيين إلى العاصمة، وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي: إن "أردوغان مهتم بتصعيد الوضع؛ للاستيلاء على الغاز والنفط الليبي"، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

وأكد المسماري على أن الجيش الليبي يخوض حربًا ضد الإرهاب ولا سلام في ظل وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرض ليبيا، وتوعد بالرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع "محتل" أجنبي.