كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: معدل الإصابات بفيروس كورونا "مستمر في التباطؤ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، أن معدل الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد في الصين "مستمر في التباطؤ"، مضيفة أنه لا يزال من المبكر الشعور بـ"الرضا عن النفس".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن "الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خارج الصين بلغت 1076 إصابة في 26 دولة، إلى جانب 7 حالات وفاة"، مضيفاً أن نصف الحالات المكتشفة خارج الصين كان على متن السفينة "دايموند برنسيس".

وتابع غيبريسوس: "إلى جانب مراقبة تطورات تفشي الفيروس الجديد، يتمثل عمل المنظمة الرئيسي في التعاون مع البلدان والشركاء لتنسيق الاستجابة العالمية".

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كما أوضح أن فريقًا من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية يتواجد الآن في الصين، ويعمل مع نظرائه الصينيين للعثور على إجابات لبعض الأمور غير المفهومة إلى الآن، بما في ذلك انتقال الفيروس وتأثير التدابير التي اتخذت.

وعلى جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، ووصل عدد االمصابين إلى 74.5 ألف حالة، لافتة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.

هذا وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.

يأتي ذلك، عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا"، يوم أمس الأربعاء، في مدينة قم، وإعلان تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.