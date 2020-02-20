عاجل.. إصابة شخص بحادث طعن في مسجد شمالي لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على رجل، عقب حادث طعن داخل مسجد بالقرب من متنزه ريجنت، تسبب في إصابة شخص بجروح.

وقالت الشرطة في بيان: "عُثر على رجل مطعون ومصاب بجروح. وتم تقديم الرعاية اللازمة له من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى".

وأضاف: "ننتظر آخر المستجدات حول حالته، كما تم إلقاء القبض على رجل آخر في محيط موقع الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل".