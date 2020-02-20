كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة شخص بحادث طعن في مسجد شمالي لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على رجل، عقب حادث طعن داخل مسجد بالقرب من متنزه ريجنت، تسبب في إصابة شخص بجروح.
وقالت الشرطة في بيان: "عُثر على رجل مطعون ومصاب بجروح. وتم تقديم الرعاية اللازمة له من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى".
وأضاف: "ننتظر آخر المستجدات حول حالته، كما تم إلقاء القبض على رجل آخر في محيط موقع الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل".
وقال شهود عيان: إن الرجل المطعون –يبلغ من العمر 70 عامًا- هو مؤذن المسجد، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".