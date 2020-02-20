عاجل.. الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها إلى إيران بسبب "كورونا"

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، مساء اليوم الخميس، أنها علقت رحلاتها إلى إيران، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأصدرت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من مساء اليوم بيان، وقالت فيه "استنادًا لقانون الصحة العامة رقم 89 لعام 1981، ارتأت خلية الأزمة الخاصة لوزارتنا ما يلي، منع كافة الوافدين من إيران من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، عدا الوفود الدبلوماسية؛ حيث يخضعون للفحص الطبي".

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وتابعت الصحة العراقية: "يستثنى من المنع أعلاه العراقيين المتواجدين حاليًا في إيران، على أن يخضعوا لإجراءات وزارتنا والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يومًا، ومنع كافة العراقيين من السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية ولإشعار آخر عدا الوفود الدبلوماسية".

واختتمت "يخضع جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يومًا السابقة للمتابعة في أماكن سكنهم، من قبل فرق صحية تشكل لهذا الغرض".