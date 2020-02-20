المبعوث الأمريكي: الانتخابات الإيرانية غدا "مسرحية"

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، مساء اليوم الخميس، إن الانتخابات الإيرانية غدا "مسرحية"، مضيفاً "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف دعم وكلائها في المنطقة"، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ولفت هوك، إلى "عقوبات أمريكية على 5 شخصيات إيرانية، وتطال مجلس صيانة الدستور لتلاعبه بالانتخابات".

هذا وأفادت مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة إيرانيين في أحدث إجراء تتخذه ضد طهران، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

Advertisements

وقالت الحزانة الأمريكية: إنها "فرضت عقوبات على أحمد جنتي وعباس علي كدخدائي وسياماك راهبيك وحسن صداغي مقدم ومحمد يزدي".

ومن جدير بالذكر أن إيران ستجرى انتخابات مجلس الشورى في دورتها الحادية عشرة، يوم غد الجمعة، وبالتزامن معها تجرى الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ومن المقرر أن يخوض 7148 مرشحًا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعًدا، فيما تعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الأكبر ويمثلها 30 نائبا.

ويذكر أن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 55 ألف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد.