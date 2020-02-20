العراق تقترح وقف حركة تنقل الوافدين من إيران بسبب فيروس "كورونا"

أصدرت وزارة الصحة العراقية مساء اليوم الخميس بيان، وقالت فيه "استنادًا لقانون الصحة العامة رقم 89 لعام 1981، ارتأت خلية الأزمة الخاصة لوزارتنا ما يلي، منع كافة الوافدين من إيران من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، عدا الوفود الدبلوماسية؛ حيث يخضعون للفحص الطبي".

وتابعت الصحة العراقية: "يستثنى من المنع أعلاه العراقيين المتواجدين حاليًا في إيران، على أن يخضعوا لإجراءات وزارتنا والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يومًا، ومنع كافة العراقيين من السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية ولإشعار آخر عدا الوفود الدبلوماسية".

واختتمت "يخضع جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يومًا السابقة للمتابعة في أماكن سكنهم، من قبل فرق صحية تشكل لهذا الغرض".

هذا وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، لافتة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.