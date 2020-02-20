عاجل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران، موضحة أن العقوبات تستهدف شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، ومواقع إلكترونية.

هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 إيرانيين في أحدث قرار لها استهدف طهران، وفقًا لإشعار نُشر اليوم على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، حسبما أعلنت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة الأمريكية: إنها "فرضت عقوبات على رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي، والمتحدث باسمه عباس علي كدخدايى، كما شملت أعضاء مجلس الخبراء، سيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم، ومحمد يزدي، بالعقوبات".

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كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت 5 مواقع إلكترونية إيرانية.

وتأتي هذه العقوبات، عشية الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقرر إجراؤها غدًا الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري، إذ أن مجلس صيانة الدستور هو المسؤول عن الإعلان عن أسماء المرشحين والمسؤول عن تأييد سلامة إجراء الانتخابات ونتائجها.