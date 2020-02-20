كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش يلقي القبض على 13 عنصرًا من ميليشيات طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، مساء اليوم الخميس، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "الجيش الوطني الليبي تمكن من القبض على 13 عنصرا من الميليشيات في محاور طرابلس، من بينهم مرتزقة بعثتهم تركيا".
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قد صرح مساء يوم أمس الأربعاء، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدًا، ويتكلم كأنه رئيس طرابلس"، موضحاً أن "أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط الليبي".
وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس، ردًا على خرق للهدنة بين الطرفين.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
هذا وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.