كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش يلقي القبض على 13 عنصرًا من ميليشيات طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، مساء اليوم الخميس، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "الجيش الوطني الليبي تمكن من القبض على 13 عنصرا من الميليشيات في محاور طرابلس، من بينهم مرتزقة بعثتهم تركيا".

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قد صرح مساء يوم أمس الأربعاء، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدًا، ويتكلم كأنه رئيس طرابلس"، موضحاً أن "أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط الليبي".