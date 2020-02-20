كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات اليمنية تسقط ثاني طائرة مسيرة حوثية بالحديدة في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية، في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة: إن "قوات اللواء الثاني عمالقة، استطاعت إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت في سماء المديرية تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة".

وكانت القوات المشتركة، قد أسقطت يوم الثلاثاء الماضي، طائرة مسيّرة حوثية في الدريهمي، بالتزامن مع حرب واسعة يشنها الحوثيون في الدريهمي تكبدوا خلالها خسائر قاسية؛ حيث سقط في صفوفهم عشرات القتلى، بينهم قيادات ميدانية.

Advertisements

هذا وأكد أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ عام 2015، على أن الحوثيين استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

وقد كثفت الميليشيات الحوثية من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها "مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".