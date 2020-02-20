كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يدفع هذه الدولة لتمديد إغلاق مدارسها إلى 30 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة البنغالية، مساء اليوم الخميس، أنها شددت من إجراءات اتخذتها في لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وأقرت تمديد تعطيل الدراسة بالمدارس حتى يوم 30 مارس المقبل مع سعيها لمنع دخول الفيروس إلى أراضيها، في وقت يواصل به آلة القتل غير المرئية حصد الأرواح حول العالم.

هذا وأغلقت منغوليا حدودها مع الصين منذ بدء الأزمة ومنعت الدخول من الصين أو السفر إليها، في وقت لا يزال 336 شخصًا من مواطنيها عالقين داخل الأراضي الصينية، ولم تبلغ عن أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكرت الحكومة المنغولية: أن "جميع مؤسساتها التعليمية عبر الصفوف الدراسية المختلفة ستظل مغلقة حتى 30 مارس المقبل، مع عدم التمكن من احتواء الفيروس حتى الآن داخل بر الصين الرئيسي".

وقبل تمديد مدة الإغلاق، كان يفترض أن تستأنف الدراسة في الثاني من مارس المقبل، ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها منغوليا "منع الرحلات السياحية، وإغلاق الأنشطة الترفيهية للأطفال في المناطق المختلفة".