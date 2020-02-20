كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركيا: مقتل وإصابة 7 جنود جراء غارة جوية قرب إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الخميس، مقتل جنديين اثنين من عناصر الجيش التركي في غارة جوية قرب مدينة إدلب السورية وإصابة 5 آخرين، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وردت الدفاع التركية باستهداف قواتها لمواقع للقوات الحكومية السورية؛ ردا على مقتل وإصابة عدد من جنودها، مؤكدة على مقتل أكثر من 50 عنصرًا من الجيش السوري قرب مدينة إدلب.

كما أكدت على أن الغارات التي استهدفت جنودها قرب إدلب شنتها "طائرات سورية".

Advertisements

وأوضحت الرئاسة التركية أنها تحمل الحكومة السورية مسؤولية مقتل جنديين في مدينة إدلب.