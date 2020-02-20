كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. روسيا تعلن شن غارات جوية على فصائل مسلحة اخترقت الدفاعات السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، شن طائراتها غارات على عناصر من فصائل مسلحة اخترقت الدفاعات السورية في مدينة إدلب، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقالت الدفاع الروسية: إن "ذلك سمح للجيش السوري بصد كل الهجمات بنجاح"، داعية "تركيا لوقف دعم الفصائل السورية ووقف تزويدها بالأسلحة".

كما أوضحت وكالة الإعلام الروسية: أن "وزارة الدفاع تقول إن تركيا أوقفت الضربات المدفعية على قوات الحكومة السورية، بعدما تواصلت موسكو مع أنقرة".