كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: تهديدات تركيا بالقيام بعمل عسكري في سوريا "أسوأ سيناريو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الكرملين، يوم أمس الأربعاء، تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب باعتبارها "أسوأ سيناريو"، وفقًا لما ذكرة موقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في بيان إن العملية العسكرية التركية ضد القوات المسلحة السورية هي "السيناريو الأسوأ"، مضيفًا أن "موسكو تعتزم مواصلة الاتصالات مع أنقرة لمنع تفاقم الوضع في إدلب".

وأضاف، لقد كنا راضين عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي منذ أكثر من عام وكان الرضا متبادلًا، حيث لم نشعر بالرضا مطلقًا بعد أن بدأ المسلحون والجماعات الإرهابية شن هجمات من أراضي إدلب ضد القوات المسلحة السورية والمواقع العسكرية الروسية.

كما أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية، أن أي عملية في إدلب "وشيكة"، مضيفًا "إننا نعد العد التنازلي، ونصدر تحذيراتنا النهائية".

ومنذ بداية الثورة السورية في عام 2011، كانت روسيا من أشد المؤيدين لنظام الأسد في دمشق، في غضون ذلك، حافظت تركيا على موقعها كصديق وداعم للجماعات المتمردة في سوريا، ومن المفارقات أن كلا البلدين نجح في الحفاظ على صداقتهما، بغض النظر عن وجهات نظرهما المتباينة تجاه النزاع السوري.

وفي الآونة الأخيرة، كانت موسكو وأنقرة على خلاف مرة أخرى، في أعقاب مقتل الجنود الأتراك في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، "إما أن تتولى روسيا السيطرة على تفجيرات النظام في إدلب أو نفد صبرنا وسنفعل ما هو ضروري من الآن".

وقالت أنقرة، إنها ستستخدم القوة العسكرية لطرد القوات السورية ما لم تنسحب بحلول نهاية فبراير.

وأضاف أردوغان، أن تركيا ستضرب القوات الحكومية في أي مكان في سوريا إذا أصيب جندي تركي آخر.

وفي 29 يناير، انتقد الزعيم التركي روسيا لأول مرة، متهمًا قيادتها "بعدم الصدق على اتفاق أستانا وسوتشي، والأكثر إثارة للاهتمام، عندما سئل عن محادثات أستانا، أجاب: "لم تعد هناك عملية أستانا".

وفي عام 2017، باشر البلدان جهودًا دبلوماسية لتسوية النزاع من خلال سلسلة من محادثات السلام في أستانا وسوتشي أدت إلى اتفاقية التصعيد الخاصة بإدلب.

ومع ذلك، فإن التطورات في ساحة المعركة حولت مناطق إزالة التصعيد إلى أماكن مواجهة متصاعدة بوحشية.

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ومرة أخرى، تشعر تركيا بخيبة أمل إزاء حلفائها في الناتو، لقد أظهروا افتقارا واضحا للمسؤولية والرعاية تجاه الأمن القومي لتركيا، وتركوا البلاد لمعالجة أزمة اللاجئين وتهديد المنظمات الإرهابية المحلية والأجنبية بمفردها، حيث أن كل هذا أدى إلى خروج تركيا من مدار الناتو وفي أحضان روسيا، وإن اتفاقية نظام الدفاع الصاروخي S-400، واتفاقات الطاقة، والروابط الزراعية والسياحية الهامة مع روسيا، جعلت أنقرة في حاجة إلى موسكو أكثر من العكس، حيث شهدت العلاقات الثنائية الكثير من الصعود والهبوط.

وفي نوفمبر 2015، أسقط سلاح الجو التركي طائرة حربية روسية، وتم القبض على الطيارين اللذين أسقطا المهاجم الروسي في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 في تركيا، حيث اتهمتهم أنقرة بمحاولة إفساد العلاقات بين تركيا وروسيا عن عمد.

ومع ذلك، ألقت الحادثة بظلالها المظلمة على العلاقات لبعض الوقت.

وظاهريا، لتركيا وروسيا مصالح مشتركة على العديد من المستويات، من بين هذه الأنظمة نظام الدفاع الصاروخي الذي تم تسليمه جزئيًا إلى تركيا، على الرغم من خلاف الناتو الحاد وتهديد واشنطن بفرض عقوبات.

ومن الناحية الاقتصادية، يوجد لدى البلدين اتفاقيات تجارية ضخمة، بما في ذلك خط أنابيب الغاز في البحر الأسود.

وفي أعقاب مقتل الجنود الأتراك مؤخرًا في إدلب، تبادل الطرفان الاتهامات، ومن الناحية التشغيلية، حيث جادل المسؤولون الأتراك بأن موسكو لم تمارس الضغط اللازم على نظام الأسد لمنع قواتها من مهاجمة مراكز المراقبة العسكرية التركية.

ومع ذلك، قالت روسيا، إن الجيش التركي فشل في تحذير نظرائه الروس من تحركات القوات المحتملة في الوقت المناسب.

ومن الناحية السياسية، تدعي موسكو أن أنقرة قد فشلت في فصل الجماعات المتمردة المعتدلة في إدلب عن الجماعات المرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة، هذا هو بالضبط الخطاب الذي تستخدمه دمشق.

وبالتالي، من الواضح أن الروس يرون التصعيد الأخير من خلال عيون النظام، وكلاهما ضد تركيا.

وفي غضون ذلك، جادلت أنقرة بأن الروس والنظام السوري عرقلوا الجهود السياسية للجنة الدستورية في أستانا التي تعمل على تسوية الانتقال السياسي في سوريا.