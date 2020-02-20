رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير تطرد 3 طلبة ينتمون إلى “العدل والإحسان”

توصل عميد كلية العلوم بأكادير، اليوم الخميس، بمراسلة من رئاسة جامعة ابن زهر، وقعها الرئيس بالنيابة، تخبر بقرار الإقصاء النهائي من الجامعة، لثلاث طلبة ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان.

وتضمنت المراسلة أسماء الطلبة، وهم عبد الناصر طوني وعمر الطالب ومحمد الحميد، وأرقام بطائقهم الوطنية، وتحيل المراسلة على قرار للمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، الذي انعقد بكلية العلوم بأكادير، يوم 18 أكتوبر الماضي.

وقال طلبة العدل والإحسان في بلاغ لهم، إن خطوة الطرد، “قرار متهور وتصعيد خطير، حيث تم على خلفية النشاط النقابي والعلمي للطلبة بكليتهم”.

ويرى الفصيل الطلابي، أن قرار الطرد “محاولة مكشوفة لإخفاء الفشل في تدبير أمور الكلية”، مشيرا إلى انعقاد المجلس التأديبي دون استدعاء الطلبة المعنيون، في الوقت الذي رفع الكاتب العام للكلية شكاية قضائية في حق اثنين من الطلبة المطرودين، بالإضافة إلى طالب ثالث تخرج من الكلية”.

ويرى طلبة العدل والإحسان، أنه “بدل أن تكون الجامعة للعلم والحوار والمعرفة، اختارت أن تصب رئاسة الجامعة الزيت على نار الوضعية الحقوية المتردية، بالإجهاز على الحرية النقابية والحق في التنظيم والتعبير”.