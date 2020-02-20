مديرة صندوق النقد: الإصلاحات التي نفذها المغرب يمكن أن تمثل مصدر إلهام للبلدان الأخرى

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب يشكل أحد البلدان “القلائل” في إفريقيا التي تشكل فيها الإيرادات نسبة هامة من الداخلي الخام.

ولفتت جورجييفا، خلال اجتماع لها مع طلاب من جامعة محمد الخامس وجامعة ابن طفيل والجامعة الدولية بالرباط، إلى أن “المغرب يعتبر أحد الدول القلائل في إفريقيا التي تحقق 22 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، بينما تعاني معظم الدول صعوبات مالية”.

كما أشارت إلى أن “المملكة حققت تقدما هاما بفضل مختلف الإصلاحات التي تم تنفيذها”، مضيفة أن “ذلك من شأنه أن يمثل مصدر إلهام للبلدان الأخرى”.

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وأضافت رئيسة المؤسسة المالية الدولية، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب من 17 إلى 20 فبراير الجاري، “نريد أن نكون شركاء للمغرب ومواكبة إصلاح الإدارة والنظام الضريبي لضمان تلبية الإنفاق العمومي لتطلعات المواطنين المغاربة”.

وفي إشارتها للظروف الاقتصادية الدولية، أبرزت جورجييفا أن العام الماضي كان الأبطأ في تاريخ البشرية بسبب القيود المتعلقة بالتجارة الدولية وعدم اليقين على مستوى الاستثمار، لافتة إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا نموا أفضل بالرغم من المشكلات المناخية والجيو – سياسية.

وكانت مديرة صندوق النقد قد حلت بالمملكة يوم الثلاثاء الماضي في زيارة عمل تحضيرا للإجتماعات السنوية للصندوق التي تقرر عقدها العام المقبل بمراكش، وهو الحدث الذي سيجمع رؤساء وبرلمانيين ووزراء مالية وممثلي المجتمع المدني.