طعن رجل في عنقه أثناء رفعه الأذان في مسجد وسط لندن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل في عنقه إثر تعرضه للطعن أثناء رفعه الأذان داخل مسجد ريجنت بارك وسط لندن، مساء اليوم، الخميس، وقال الشرطة البريطانية إنها تحقق في حادثة طعن بسكين في المسجد المركزي في لندن. التفاصيل لاحقًا...

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