شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على مجلس صيانة الدستور الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مجلس صيانة الدستور الإيراني لمنعه ترشح عدد من الأشخاص للانتخابات.
وكانت خرجت في العاصمة الإيرانية طهران، موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم وسياساته الداخلية والخارجية، مرددين هتافات مناهضة للحكومة، والحرس الثوري.
كما رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية.
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