مكافحة المتفجرات تبطل مفعول عبوة لاصقة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مكافحة المتفجرات ابطلت مفعول عبوة لاصقة شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تبطل مفعول عبوة لاصقة مثبته اسفل عجلة نوع لاندكروز ضمن شارع فلسطين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ابطال مفعول العبوة تم بدون اصابات".
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