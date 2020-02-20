الاعلام الامني تعلن تدمير نفقين لـ'الارهابيين' قرب الموصل

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تدمير نفقين لـ"الارهابيين" قرب الموصل. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز مكافحة الارهاب ينفذ صولة نوعية من خلال قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ واوكار الارهابيين في جبال عطشانه على حدود مدينة الموصل".



وأضاف البيان أنه "بإسناد جوي تم تدمير نفقين إثنين بعد اكمال تفتيشهما".

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