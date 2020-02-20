ليوث الرافدين يدافعون عن لقبهم في بطولة غرب اسيا بالاردن

وجرت اليوم الخميس في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان قرعة البطولة، التي يحتضن ملعب شركة تطوير العقبة كافة منافساتها، والتي أسفرت عن تسكين المنتخبات الـ 6 المشاركة في مجموعتين، ضمت الأولى: الإمارات، فلسطين والعراق، فيما الثانية: البحرين، لبنان والسعودية.وأثناء مراسم القرعة التي أشرفت على سحبها عبير الرنتيسي مديرة المسابقات وعروبة الحسيني مديرة الشؤون الإدارية في اتحاد غرب آسيا، تم الكشف عن نظام البطولة التي تقام مباريات كل مجموعة بها على نظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي والفائزان من مباراتي هذا الدور يلتقيان بعد ذلك في المباراة النهائية، فيما الخاسران يتواجهان لتحديد الثالث والرابع، بينما سيكون ثالث كل مجموعة على موعد في مواجهة لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.ووفقا لجدول البطولة، سيلتقي منتخبا السعودية والبحرين عند الرابعة عصر 17 آذار بتوقيت الأردن، وفي اليوم نفسه عند السابعة مساءً يتقابل منتخبا العراق والإمارات، فيما تخضع المنتخبات كافة للراحة اليوم الذي يليه، على أن يشهد يوم 19 آذار مباراتين في التوقيتين ذاتهما، الأولى بين فلسطين والعراق فيما الثانية تجمع لبنان والسعوية.

وتعود المنتخبات لمتابعة أجواء المنافسة يوم 21 آذار من خلال لقائين في ختام الدور الأول، ويجمعان البحرين ولبنان عند الرابعة عصراً، والإمارات مع فلسطين عند السابعة.

وبعدما ستخضع المنتخبات للراحة يوم 22، سيشهد اليوم الذي يليه ثلاث مباريات، الأولى عند الواحدة ظهراً وتجمع ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس في البطولة، وبعد ذلك عند الرابعة يلعب بطل المجموعة الأولى مع ثاني "الثانية"، وعند السابعة بطل المجموعة الثانية مع ثاني "الأولى"، والفائزان من هاتين المواجهتين ينتقل للمباراة النهائية المقررة عند السابعة والنصف مساء 25 آذار وقبل ذلك يلعب الخاسران عند الرابعة في مباراة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وكانت النسخة الأولى من بطولة الشباب أقيمت صيف العام الماضي 2019 في مدينة الرام الفلسطينية بمشاركة 6 منتخبات: فلسطين، قطر، الأردن، البحرين، العراق والإمارات.

وتوج المنتخب العراقي بلقب تلك النسخة بعد فوزه على المنتخب الإماراتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بفارق ركلات الترجيح إثر تعادلهما في الوقت الأصلي 0-0، فيما احتل المنتخب الأردني المركز الثالث وفلسطين رابعاً.