واشنطن: إيران تحكمها "عصابات مافيا" ولا توجد انتخابات حقيقية

قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن نظام طهران يحرم شعبه من أن يكون له برلمان يمثله، مؤكدا أن لجنة الانتخابات الإيرانية حرمت المئات من التصويت عبر تلاعبها بالأصوات.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن مستمرة في ملاحقة المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الشعب، مؤكدا أنه لا توجد انتخابات حقيقية في إيران، والبلاد يحكمها نظام يشبه "عصابات المافيا".

وهذا العام، منع مجلس صيانة الدستور -أعلى هيئة تحكيم في إيران، يشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور- 80 مشرعا إصلاحيا من الترشح بالانتخابات.

وفيما يخص خطوات إيران التخريبية في المنطقة، أكد هوك أن الأسلحة الإيرانية التي صادرتها البحرية الأمريكية قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي في اليمن كانت تشكل خطرا كبيرا على الملاحة في المنطقة وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح هوك أنه سيتم التعاون مع شركاء واشنطن في المنطقة في سبيل التصدي لتصرفات إيران الخبيثة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إيران حتى تتوقف عن دعم وكلائها.

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وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن طهران لديها أصول موزعة في أنحاء عديدة من العالم وسنسعى لتجميدها.



وأوضح هوك أن طهران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات حتى الآن، وتابع قائلًا: "ندعو الأوروبيين للانضمام إلينا والخروج منه".

وشدد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران على ضرورة حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستغلها لتمويل وكلائه.

عقوبات جديدة



وفي وقت سابق اليوم الخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة متعلقة بطهران تشمل 5 إيرانيين على علاقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.



وشملت قائمة العقوبات الأمريكية أعضاء من مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي تم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني.

والمستهدفون بالعقوبة الأمريكية هم: أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي كان أول رئيس قضائي سابق لإيران، و3 أعضاء إضافيين في لجنة الإشراف على الانتخابات.