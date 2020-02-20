واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بلجنة الانتخابات الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بطهران تشمل 5 إيرانيين على علاقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.



وشملت قائمة العقوبات الأمريكية أعضاء من مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي تم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، يستخدم مجلس صيانة الدستور "فحص" المرشحين، ولديه صلاحية استبعاد المرشحين.

والمستهدفون بالعقوبة الأمريكية هم: أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي كان أول رئيس قضائي سابق لإيران، و3 أعضاء إضافيين في لجنة الإشراف على الانتخابات.

وهذا العام، منع مجلس صيانة الدستور -أعلى هيئة تحكيم في إيران، يشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور- 80 مشرعا إصلاحيا من الترشح بالانتخابات.