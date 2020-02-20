سفير أمريكا في برلين سيصبح مديرا للاستخبارات الوطنية الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل وجه انتقادات كثيرة للحكومة الألمانية والآن كافأه ترامب بتعيينه مديرا للاستخبارات الوطنية

يقدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يظهرون له الولاء ويقفون بجانبه. ومن بين هؤلاء ريتشارد غرينيل، السفير الأمريكي في برلين، الذي كثيرا ما انتقد الحكومة الألمانية. والآن كافأه ترامب بوظيفة عليا في واشنطن.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس (20 فبراير/ شباط 2020) تعيين سفير بلاده الحالي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

ويبلغ غرينيل من العمر 53 عاما وسيحل محل يوسف ماغواير. ويتولى مدير الاستخبارات الوطنية مهمة التنسيق بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يسرني إعلان أن سفيرنا المحترم للغاية لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل سيصبح قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية". وأضاف: "لقد مثّل ريك بلادنا بشكل جيد للغاية، وأتطلع للعمل معه".

وكان ريتشارد غرينيل، وهو ينتمي إلى الحزب الجمهوري، قد تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في برلين في ربيع عام 2018. ويعد من المخلصين والداعمين للرئيس ترامب، وكثيرا ما استخدم منصبه في مهاجمة الحكومة الألمانية، وبالتالي كسر القيود الدبلوماسية المعتادة.

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فقد هدد غرينيل على سبيل المثال في أغسطس/ آب الماضي بسحب جزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا، إذا لم ترفع ألمانيا من سقف إنفاقها العسكري.

كما هدد في مارس/ آذار الماضي بعواقب فيما يخص التعاون الاستخباراتي بين بلاده وألمانيا، بسبب مشاركة شركة هواوي الصينية في إنشاء شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة في ألمانيا.

وتعرض غرينيل للكثير من الانتقادات في ألمانيا وكثيرا ما تم اتهامه بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد.

ويحظى غرينيل، وهو يعلن أنه مثلي، بتقدير كبير من قبل ترامب، وجرى الحديث في الماضي حول تعيينه في منصب كبير كمستشار للأمن القومي أو سفير لواشنطن لدى الأمم المتحدة.